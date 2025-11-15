Força Aérea regata tripulante de veleiro a mais de 110 km do Porto Santo

Na sexta-feira, 14 de Novembro, a Força Aérea Portuguesa foi accionada para resgatar uma pessoa que se encontrava a bordo de um veleiro, que navegava a mais de 110 km da ilha do Porto Santo.

Durante a manhã, o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento de Lisboa da Força Aérea recebeu um alerta para um veleiro, com sete pessoas a bordo, que se encontrava com a vela principal totalmente rasgada, refere um comunicado da Força Aérea.

Os restantes tripulantes optaram por permanecer no veleiro, aguardando pela chegada do apoio para reboque da embarcação até terra.

Para esta missão foi empenhada uma tripulação do helicóptero EH-101 Merlin, da Esquadra 751 - Pumas, que está em destacamento permanente no Aeródromo de Manobra N.º 3, Porto Santo.