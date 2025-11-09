TAP muda voos de Luanda para novo aeroporto em 1 de Dezembro

A TAP vai transferir os voos em Luanda para o novo Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto (AIAAN) a partir de 01 de dezembro, anunciou fonte da companhia aérea nacional.

Segundo o plano anunciado, no dia 01 de dezembro a ligação Lisboa-Luanda já terá como destino o AIAAN, enquanto o primeiro voo Luanda-Lisboa sairá nesse dia ainda do Aeroporto 4 de Fevereiro.

No dia 02 de dezembro, será já a vez do voo de Luanda para Lisboa sair a partir do novo aeroporto.

Este movimento segue outros operadores que já transferiram os voos para o AIAAN como a transportadora angolana TAAG e a Emirates.

O AIAAN foi inaugurado oficialmente em 10 de novembro de 2023 pelo Presidente João Lourenço e dispõe de uma capacidade para 15 milhões de passageiros por ano e 130.000 toneladas de carga, distando cerca de 40 quilómetros da capital angolana.

A entrada em operação de voos comerciais começou de forma gradual, iniciando com as ligações domésticas, tendo tido Cabinda como primeiro destino.

O até agora principal aeroporto da capital, o Aeroporto 4 de Fevereiro, deverá ser progressivamente deixado para serviços especializados à medida que as operadoras internacionais transferem os seus voos para o AIAAN.