Força Aérea volta a ser accionada para resgatar tripulantes de veleiro ao largo do Porto Santo

Depois de ter sido accionada na sexta-feira para resgatar uma pessoa que estava a bordo de um veleiro, que navegava a mais de 110 km do Porto Santo, a Força Aérea Portuguesa (FAP) voltou a ser activada, ontem à tarde, para resgatar mais quatro pessoas do veleiro 'Janny'.

A tripulação da embarcação accionou os meios de socorro após apresentarem problemas no veleiro relacionados com a danificação de toda a vela principal. Ontem, a Força Aérea resgatou mais sete tripulantes que seguiram a bordo, com os restantes a permanecerem na embarcação com o objectivo de conseguirem fazer chegar o navio a terra, através de reboque.

Ontem, com os mantimentos a escassearem e a não conseguirem navegar à velocidade perpectivada, a FAP voltou a ser accionada para o resgate de mais quatro pessoas do mesmo veleiro.

"Para a missão foi novamente empenhado um helicóptero EH-101 Merlin, do destacamento permanente da Esquadra 751 – 'Pumas' no Aeródromo de Manobra N.º 3, no Porto Santo, que descolou pelas 15h20, tendo chegado à zona de operações pelas 16h00, após uma prévia operação de busca e salvamento para encontrarem a posição exata do veleiro", refere um comunicado de imprensa.

A missão decorreu sob condições atmosféricas adversas, terminou pelas 17h45, tendo sido totalizadas cerca de 2h30 de voo. Os dois tripulantes que permaneceram no veleira têm previsão de chegada à ilha do Porto Santo este domingo.

"A missão, que decorreu a cerca de 185 km de Porto Santo, foi coordenada pelo Centro de Busca e Salvamento de Lisboa, da Força Aérea, após pedido de intervenção da Força Aérea por parte do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo, da Marinha Portuguesa", remata.