Márcia Gomes é a nova presidente do conselho de administração do SESARAM

Já são conhecidos os nomes do novo conselho de administração do SESARAM. Márcia Gomes, licenciada em Direito, que actualmente desempenha as funções de chefe do Gabinete do Secretário Regional das Finanças, vai assumir o cargo de presidente.

No seu currículo, Márcia Gomes conta ainda com o cargo de vice-presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social da Madeira e uma passagem pelo SESARAM, como membro do Conselho Fiscal, no mandato 2019-2021.

O vice-presidente é João Vares Luís, licenciado em Direito e Pós Graduado em Ciências Jurídicas Empresariais, que é neste momento vogal do IASAÚDE. Os vogais são Marco Figueira, licenciado em Contabilidade e Administração no ramo de Auditoria e actual director de serviços na área de Gestão de Recursos Instituto de Desenvolvimento Empresarial; Nuno Gonçalves, engenheiro civil de formação e vigente director dos serviços hidroagrícolas da Águas e Resíduos da Madeira (ARM); e Filipa Rodrigues, que transita do anterior conselho de administração, onde acumulava as pastas da qualidade e serviços social e farmacêuticos.

"A escolha do novo conselho de administração foi tomada com ponderação, com critérios claros e já estava definida há algum tempo. No entanto, porque o conselho de administração ainda em exercício esteve a trabalhar no Orçamento Regional e Plano de Investimentos para 2026 até este último fim-de-semana, só agora ficaram reunidas as devidas condições para este anúncio e para o início do processo de transição, que será muito pacífico e sustentado", afirma uma nota enviada à imprensa pela Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil.

O novo conselho de administração vai iniciar funções no início mês de Dezembro, pelo que, até lá, a equipa liderada por Herberto Jesus manter-se-á com plenos poderes e autoridade.

"Até ao início de um novo ciclo, expressamos o nosso profundo reconhecimento ao Conselho de Administração que vai encerrar o seu mandato. A dedicação, o empenho e a visão estratégica demonstrados foram fundamentais para o crescimento e fortalecimento do nosso serviço regional de saúde. Cada decisão tomada e cada desafio superado refletiram o compromisso com a excelência e com o futuro da nossa missão. Deixam um legado de responsabilidade, inovação e ética, que continuará a inspirar os próximos passos. A todos os membros, o nosso sincero agradecimento pelo trabalho executado e pelos contributos valiosos que marcaram esta etapa”, vinca a Secretária Regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Freitas.

Estamos certos e seguros de que a equipa liderada pela Dra. Márcia Gomes trará novas conquistas e fortalecerá ainda mais a nossa missão, pela competência, juventude e experiência profissional que conta em muitas áreas. Que cada decisão seja guiada pela responsabilidade, pela inovação e pelo compromisso com o futuro. Micaela Freitas

A secretária regional termina desejando "sorte, inspiração e determinação para enfrentar os desafios e transformar oportunidades em resultados positivos, por forma a tornarmos o serviço regional de saúde cada vez mais sustentável e um contínuo exemplo no País".