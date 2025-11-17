Bateu em carro estacionado no Caniço e fugiu
Lesado acredita que o valor do arranjo ultrapassa o valor comercial do carro
Um condutor, que está ainda por identificar, embateu ontem contra um automóvel que estava estacionado na Rua da Calçada, no Caniço, e colocou-se em fuga.
O acidente ocorreu pelas 9 horas e mobilizou para o local a Polícia de Segurança Pública.
Segundo dono do veículo que estava estacionado e sofreu avultados danos materiais (Renault Clio), houve testemunhas que verificaram que o carro que está agora em fuga é um Audi A4, de cor preta.
No local entre outros estilhaços, ficou também uma grelha do para-choques da viatura que, segundo o lesado, pertence a um Audi do ano 1999 ou 2000.
O dono do Renault Clio pede a quem tenha alguma informação sobre este acidente, nomeadamente a matrícula do outro carro, para entrar em contacto com a PSP, pois diz que o valor do arranjo do seu automóvel ultrapassa o valor comercial.
