 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Bateu em carro estacionado no Caniço e fugiu

Lesado acredita que o valor do arranjo ultrapassa o valor comercial do carro

None
Fotos Luís Nóbrega

Um condutor, que está ainda por identificar, embateu ontem contra um automóvel que estava estacionado na Rua da Calçada, no Caniço, e colocou-se em fuga.

O acidente ocorreu pelas 9 horas e mobilizou para o local a Polícia de Segurança Pública.

Segundo dono do veículo que estava estacionado e sofreu avultados danos materiais (Renault Clio), houve testemunhas que verificaram que o carro que está agora em fuga é um Audi A4, de cor preta.

No local entre outros estilhaços, ficou também uma grelha do para-choques da viatura que, segundo o lesado, pertence a um Audi do ano 1999 ou 2000.

O dono do Renault Clio pede a quem tenha alguma informação sobre este acidente, nomeadamente a matrícula do outro carro, para entrar em contacto com a PSP, pois diz que o valor do arranjo do seu automóvel ultrapassa o valor comercial.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo