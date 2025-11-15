Cancelados avisos de mar agitado, vento forte e de mau tempo de sinal seis na Madeira

A Capitania do Porto do Funchal cancelou os avisos de agitação marítima forte, vento forte e de mau tempo de sinal seis para a Madeira.

Apesar do levantamento dos alertas, a autoridade marítima recomenda aos proprietários e armadores que mantenham as devidas precauções, garantindo as condições de navegabilidade das embarcações.

Refere ainda que devem ser asseguradas condições de segurança para a circulação em molhes de protecção dos portos, arribas, praias e piscinas naturais. A mesma cautela deve ser aplicada à prática da pesca lúdica, especialmente em zonas rochosas e junto a falésias.