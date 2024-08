Uma pessoa encaminhada ao Hospital Dr. Nélio Mendonça devido aos incêndios

Dois cidadãos do concelho de Câmara de Lobos tiveram de ser assistidos, no centro de saúde local, devido à inalação de fumos, na sequência dos incêndios que assolam a Madeira. Um deles foi, posteriormente, encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, por se tratar de um utente com problemas respiratórios e cardíacos, indicou hoje o secretário regional de Saúde e Protecção Civil.

"Apenas duas pessoas foram para o Centro de Saúde de Câmara de Lobos e uma delas teve necessidade de ir ao hospital", afirmou Pedro Ramos em declarações aos jornalistas no posto de comando instalado na Eira do Serrado.

"Era uma pessoa do Curral das Freiras, com problemas respiratórios e problemas cardíacos, que teve de ser transportada ao Hospital Dr. Nélio Mendonça", detalhou o governante.

Para já não, não há feridos a registar do incêndio que deflagrou na passada quarta-feira, na Ribeira Brava e que, neste momento, assola também os concelhos de Câmara de Lobos e São Vicente.