Cadáver em ravina no Porto Santo foi levado pelo mar

O cadáver do condutor do carro que este sábado caiu numa ravina com mais de 100 metros na zona da Fonte da Areia, no Porto Santo, acabou por ser levado pelo mar.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o corpo foi encontrado ao início da noite de ontem, mas devido ao anoitecer e uma vez que o resgate colocava em risco os elementos empenhados, foi decidido que o corpo seria retirado dali esta manhã.

Elementos da equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo desceram até ao local esta manhã, mas constataram que, devido à forte ondulação marítima, o corpo tinha sido levado pelo mar.

O Comandante da Zona Marítima da Madeira confirmou ao DIÁRIO que prosseguem agora buscas por terra e que o avião da Força Aérea vai sobrevoar a zona para ver se consegue avistar o cadáver, uma vez que “é impossível empenhar meios navais” devido às ondas de 3 e 4 metros e ao vento forte.

Esta operação está a ser coordenada pelo Capitão do Porto do Funchal.