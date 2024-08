Albuquerque recebido com protestos na Serra de Água

Depois de visitar o centro de comando de combate aos fogos no Curral das Freiras, o presidente do Governo Regional da Madeira deslocou-se à Serra de Água e ali foi recebido com protestos da população presente.

Miguel Albuquerque repetiu na Serra de água disse, repetindo para as tvs, que já tinha acordado com o Paulo Rangel, ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, desde ontem, a vinda de meios da República no apoio aos fogos, insistindo que nunca recusou pedido de ajuda.

Foi recebido com gritos de protesto da população, mas continua a acompanhar de perto a situação na freguesia.

Entretanto, o povo junta-se para ver o evoluir das chamas, como se pode ver neste vídeo, a situação está descontrolada. Cerca de 80 pessoas já foram deslocalizadas para o centro do concelho da Ribeira Brava.