Encerrados mais dois percursos devido ao incêndio activo nas serras de Câmara de Lobos

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) encerrou, no início da tarde desta sexta-feira, por precaução, atendendo às condições meteorológicas favoráveis à ocorrência de incêndios, mais dois percursos classificados da Região devido ao incêndio que está activo nas serras da Ribeira Brava e de Câmara de Lobos, neste último caso já na vertente voltada para o Curral das Freiras.

As duas veredas agora encerradas localizam-se no interior do Parque Ecológico do Funchal, portanto, já nas serras deste concelho. Tratam-se do PR3 - Vereda do Burro e PR 3.1 - Caminho Real do Monte.

Juntam-se, assim, aos outros quatro percursos classificados que já se encontravam encerrados deste a manhã de hoje, nomeadamente o PR 1 - Vereda do Areeiro, o PR 1.3. - Vereda da Encumeada, o PR 2 - Vereda do Urzal e o PR 12 - Caminho Real da Encumeada (que já está encerrado deste ontem).

Ver Galeria Apesar de encerrado o trilho do Pico do Areeiro ao Pico Ruivo, vários turistas têm desrespeitado a sinalização e têm de aventurado nessa vereda. , Foto DR

Estes percursos "encontram-se encerrados devido à ocorrência/progressão de um incêndio florestal na zona de montanha (cumeeira)", reforçou a entidade que tem à sua responsabilidade o espaço florestal da Região.

Além dos percursos pedestres acima referidos, está, igualmente, encerrado o caminho florestal entre a Eira do Serrado e o Pico do Areeiro.