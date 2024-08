80 elementos da Força Especial chegam hoje à Madeira para combater incêndio

Afinal, o Governo Regional decidiu aceitar ajuda externa para combater os incêndios que lavram desde quarta-feira na ilha da Madeira.

Devido ao agravamento do incêndio, o Serviço Regional de Protecção Civil informou que 80 elementos da Força Especial chegam à Madeira nas próximas horas para ajudar no combate ao incêndios, que tem várias frentes activas. Uma decisão que causou alguma estranheza, uma vez que Pedro Ramos tinha garantido ao início da tarde que os meios da Região eram suficientes.

“Face à evolução da situação e tendo em conta que as condições meteorológicas que estão a dificultar a acção dos homens no terreno, e após novo contacto com o secretário de Estado da Proteção Civil e o presidente da Autoridade Nacional de Protecção Civil o Governo Regional anuncia que neste momento está a decorrer toda a logística necessária para permitir que 80 elementos da Força Especial dos Bombeiros possam chegar a Madeira nas próximo as horas”, informou, dando conta que estes homens vão apoiar o trabalho que já está a ser feito no terreno.

"Mais informamos que na última hora os meios no terreno foram reforçados e as equipas de intervenção florestal afectas a Guarda Nacional republicana foram accionadas", refere em comunicado de imprensa.

Esta informação surge depois de Pedro Ramos ter insistido, no início da tarde de hoje, numa deslocação ao Curral das Freiras, que a Madeira declinava a ajuda disponibiizada pelo Governo da República, conforme havia sido transmitido ontem pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, considerando que "neste momento os meios da Região não estão totalmente esgotados".