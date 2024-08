O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal que tem a pasta da Protecção Civil garantiu há instantes ao DIÁRIO que “por enquanto não há nenhum foco de incêndio no Funchal”, ao contrário do que está a ser divulgado nas redes sociais.

Bruno Pereira confirmou que o fumo nas zonas altas tem causado alguma inquietação na população, mas diz que até ao momento as chamas não atingiram o concelho do Funchal.

“As pessoas olham e veem fumo e chamam os bombeiros mas até agora nenhuma dessas situações se confirmou”, disse.

Referiu ainda que os Bombeiros Sapadores do Funchal têm aumentado a vigilância nas zonas mais preocupantes.

“Aumentamos o número de efectivos nos Bombeiros Sapadores do Funchal e estamos em articulação com os Bombeiros Voluntários Madeirenses para cobrir todo o território caso seja necessário”.