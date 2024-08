SESARAM disponibiliza apoio psicológico a pessoas afectadas pelos incêndios

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) revelou, hoje, que "estão assegurados todos os cuidados de saúde, incluindo o apoio psicológico", aos utentes afectados pelo incêndio que começou na quarta-feira, 14 de Agosto, na Ribeira Brava e que atinge, neste momento, a freguesia do Curral das Freiras.

Numa nota remetida às redacções, o SESARAM indica que disponibilizou duas linhas de apoio a todos os utentes da RAM: uma linha de apoio psicológico assegurada pelo Serviço de Psicologia do SESARAM, com o número 969 320 140, e a linha de apoio SRS 24h, assegurada pelo Gabinete de Apoio à Família, com o número 800 24 24 20.