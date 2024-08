Noite “de inferno” no Curral das Freiras

“Uma noite de inferno”. Esta foi a descrição feita por alguns moradores do Curral das Freiras, que admitem ter passado a noite em claro com medo do avanço das chamas que não deram tréguas aos bombeiros.

O lume afligiu os moradores essencialmente na zona da Terra Chã e continua bastante activo.

Também na Serra de Água e na zona Sul da Boca da Corrida as labaredas eram visíveis, tendo um casal acabado por ser evacuado pelos bombeiros.

No entanto, ao que tudo indica, até ao momento não há registo de danos em habitações.