Chamas na parte alta das serras da Boaventura

O fogo que lavra desde a manhã da passada quarta-feira nas serras da Madeira já chegou ao concelho de São Vicente, conforme ontem noticiado pelo DIÁRIO, depois de ter devastado várias zonas nos concelhos da Ribeira Brava, onde teve início, e em Câmara de Lobos.

De acordo com Artur Fernandes, as chamas lavram, neste momento, na parte alta das serras de Boaventura. O fogo terá 'saltado' a partir do Pico Ferreiro e da zona da Boca das Torrinhas.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, que desde ontem tem estado no terreno a tentar evitar que as chamas que levram no lado da Serra de Água transponham a Boca da Encumeada para o vale de São Vicente

"Foi uma noite de algum trabalho, de protecção de algumas casas e da Estalagem da Encumeada", disse ao DIÁRIO Artur Fernandes, notando que "têm existido situações em que não temos acesso ao incêndios, esse tem sido o grande problema no combate, que acaba dificultado", referindo-se sobretudo aos terrenos entre a Encumeada e a Serra de Água. Ainda assim, "tem havido algumas evoluções positiivas".

Questionado sobre a passagem do fogo para o concelho de São Vicente, o comandante da corporação nortenha diz terem conseguido "travar" as chamas na zona da Boca da Encumeada, no entanto, "na zonas mais elevadas existem alguns focos de incêndio", levando a dizer que a situação ainda não está controlada.

Ainda assim, nota que o fogo propagou-se às serras da Boaventura, no Lombo do Urzal, numa zona sem acessos para as viaturas de combate. A situação está a ser acompanha pelas forças no terreno.