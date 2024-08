Fogo chega a São Vicente

O fogo que subia a Encumeada durante a noite já chegou ao concelho de São Vicente, com as chamas a serem vistas após o topo dos montes. A floresta Laurissilva está ameaçada no seu coração.

A fotografia que ilustra esta notícia foi tirada do vale de São Vicente, mais precisamente no sítio da Ribeira Grande.

Os meios humanos e materiais estão a dar prioridade à protecção das pessoas e bens, pelo que com a distribuição em várias frentes e espaçado no terreno, e com o avançar da noite, teme-se o pior, dado também serem zonas montanhosas sem acesso a viaturas.