Arderam palheiros, casas devolutas e alguns anexos na Serra de Água

Cerca de 80 pessoas foram retiradas das suas casas, entre elas sete acamados que foram transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, devido ao incêndio que deflagrou na passada quarta-feira e que na noite de ontem atingiu grandes proporções na Ribeira Brava e em Câmara de Lobos.

Paulo Andrade, vereador da Protecção Civil da Câmara Municipal da Ribeira Brava, confirmou ao DIÁRIO que não houve registo de feridos e que “o incêndio está hoje bastante mais calmo”.

No entanto, referiu que o fogo consumiu alguns anexos, casas devolutas e palheiros, mas diz não ter conhecimento de animais mortos naquela zona. Não há ainda informação do que o fogo consumiu na Achadas dos Aparícios.

O vereador disse ainda que todos os sítios da Serra de Água foram afectados, à excepção do sítio do Pinheiro. Neste momento há também uma frente activa no Lugar da Serra, no Campanário, numa zona florestal.

Paulo Andrade agradece o apoio de todas as entidades, nomeadamente do SESARAM.