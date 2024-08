Destruição da paisagem “choca” Curral das Freiras

As duas frentes activas no Curral das Freiras causaram esta noite momentos de aflição na freguesia, essencialmente no sítio do Colmeal, com algumas casas próximas, e no centro, junto ao Cemitério.

O presidente da Junta de Freguesia do Curral das Freiras referiu ao DIÁRIO que “foi uma noite de trabalho intensa”, em zonas onde ardeu muita canavieira e terrenos baldios.

Esta manhã, Manuel Salustino confirmou que o incêndio “está muito mais calmo” e acredita que as descargas feitas pelo helicóptero vão ajudar bastante durante o dia.

No entanto, admitiu que “a destruição da paisagem é um choque” e que ainda há muito fumo, postos de iluminação tomados e muito trabalho pela frente.

A estrada para o Curral das Freiras continua encerrada, excepto para residentes.