Carro cai num precipício no Porto Santo

Uma viatura caiu esta manhã numa ravina no Porto Santo, na zona da Fonte da Areia.

A Capitania do Porto do Funchal está a coordenar a operação, sendo que a Equipa de Regate em Montanha dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo já está a preparar-se para ir para o terreno e iniciar as buscas.

Tudo indica que o condutor terá perdido a vida devido à altitude a que o carro caiu. No entanto, até ao momento o corpo ainda não foi encontrado.

A viatura pertence a um homem com cerca de 40 anos residente na ilha do Porto Santo.