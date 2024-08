Incêndio tem agora três frentes activas em zonas de difícil acesso

Está agora com três frentes activas o incêndio que está a consumir uma extensa área rural há três dias, entre a Ribeira Brava e Câmara de Lobos.

Segundo o Comandante Operacional Regional, há duas frentes activas em Câmara de Lobos, na zona da Boca da Corrida (uma com progressão para Norte e outra para Sul), e outra no concelho da Ribeira Brava, na zona da Trompica, “mas com uma progressão de fraca intensidade”.

Na Ribeira Brava encontram-se 16 elementos dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava Ponta do Sol e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, com cinco veículos de combate a incêndios. Em Câmara de Lobos, estão 22 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e Bombeiros Sapadores do Funchal, com seis veículos, assim como o helicóptero com piloto e copiloto.

Marco Lobato admitiu ao DIÁRIO e à TSF-Madeira que por enquanto os meios não serão reforçados, uma vez que o combate por terra não é fácil ou mesmo impossível dada a orografia do terreno.

"Não se justifica colocar 200 elementos a combater um incêndio quando nem conseguem chegar perto dele" Marco Lobato

“Nós ressalvamos que este número de operacionais que estão no teatro de operações são por enquanto suficientes porque estamos a falar de áreas totalmente inacessíveis por meios terrestres. Não se justifica colocar 200 elementos a combater um incêndio quando nem conseguem chegar perto dele. Portanto, os meios foram estrategicamente colocados neste teatro de operações para fazer face à situação actual. Se houver necessidade de reforçar estamos com capacidade de o fazer”, esclareceu.