Treze animais perdidos nos incêndios

Os serviços da Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural e da Direção Regional de Veterinária e Bem-Estar animal "estão a acompanhar toda a situação no contexto de efeitos dos incêndios para o setor primário. Até ao momento foi contabilizada a perda de 13 animais (gado caprino), informa uma nota da SRAPA.

"Já estão a ser diligenciadas todas as situações no sentido de compensar os criadores com novos efetivos que estão disponíveis para entrega assim que estejam reunidas condições para tal", explica em nota de imprensa.

A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, com Daniel Mata, dos Serviços de Pecuária, esteve na exploração pecuária situada no Jardim da Serra, avaliando um plano de contingência onde foi avaliada a retirada dos animais", acrescenta.

E garante que a "Estação Zootécnica no Porto Moniz e o Centro de Apoio em Santana são 2 áreas disponíveis para qualquer situação que seja colocada".