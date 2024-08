Vento sopra forte e sol escalda neste domingo

O Arquipélago da Madeira está literalmente debaixo de fogo, que lavra encosta acima e abaixo, deixando rasto de destruição. E as previsões meteorológicas para hoje não deixam antever cenário diferente do que tem sido nos últimos dias, muito vento, muito sol, condições propícias para o que tem ocorrido desde quarta-feira.

Assim, de acordo com o IPMA, a previsão para domingo, 18 de Agosto de 2024, aponta para períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado na vertente sudoeste da ilha da Madeira. No Funchal, o céu apresentar-se-á geralmente pouco nublado.

IPMA prolonga aviso amarelo até terça-feira à tarde O IPMA acaba de prolongar por mais 24 horas o aviso amarelo para tempo quente, com persistência de valores muito elevados da temperatura máxima.

O vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas, nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e na ilha de Porto Santo. Na capital madeirense o vento soprará fraco (inferior a 15 km/h).



Uma vez que estamos em período de férias de verão, saiba que na costa Norte as ondas de Nordeste poderão ter vagas com 2 a 2,5 metros e na costa Sul podem chegar de Sueste com 1 metro.

Capitania emite novo aviso de vento forte Depois de ontem ter cancelado o anterior aviso de vento forte, a Capitania do Porto do Funchal emitiu novo aviso de vento forte para a orla costeira, pelo menos até às 18 horas de amanhã, para todo o Arquipélago da Madeira.

A temperatura da água do mar rondará os 24 a 25º Celsius.

Note que este domingo, os raios ultravioletas estarão fortes, segundo o IPMA no segundo nível mais alto (risco muito elevado), ou seja 10, tanto na Madeira como no Porto Santo. Portanto, cuidado.