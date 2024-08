Miguel Albuquerque refuta críticas e fala em fogo posto

O presidente do Governo Regional, que chegou esta noite do Porto Santo a bordo do 'Lobo Marinho', esteve já esta noite no posto de comando de combate aos incêndios instalado no Curral das Freiras, salientou que não desvalorizou a necessidade de pedir ajuda à República, salientando que infelizmente a região vê-se a braços, uma vez mais, com fogo posto.

Miguel Albuquerque falou à RTP-Madeira, diz que aguarda-se a chegada da força especial enviada pela República, que deve chegar pela 1h00 desta madrugada de domingo. São cerca de 76 elementos que vêm ajudar, sendo certo que a resolução do problema dependerá também da evolução das condições meteorológicas, tentando conter a expansão do fogo nas zonas urbanas para salvaguarda das pessoas e bens.

Salientando que se o vento evoluir para norte, haverá muito maiores possibilidade de contenção do fogo para zonas urbanas. "Vamos estar toda a noite com as equipas no sentido de acompanhar e tentar contê-lo. Se expandir para norte, nesta zona vai para a zona do Areeiro, portanto não há habitações, mas tudo depende de circunstâncias que não controlamos".

O fogo está a ser acompanhado por imagens de drones que permitem perceber a evolução das chamas, disse o presidente.

"Infelizmente esta situação de fogo posto não se consegue controlar, é impossível", lamentou, recordando que a Madeira já está habituada a este tipo de situações. Recusou apontar o dedo a suspeitas de que tenha sido ateado pelo lançamento de fogo do arraial da Serra de Água, situação que caberá às autoridades averiguar.