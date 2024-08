'Florestas' encerram percursos pedestres devido a incêndio

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) procedeu, na manhã desta sexta-feira, ao encerramento, "por precaução e questões de segurança", de alguns percursos pedestres classificados que estão mais próximos do incêndio que lavra deste quarta-feira nas serras da Ribeira Brava e que ontem passou para as zonas serranas do concelho de Câmara de Lobos, na freguesia do Jardim da Serra.

Foram encerrados preventivamente os trilhos PR 1 - Vereda do Areeiro, PR 1.3. - Vereda da Encumeada, PR 2 - Vereda do Urzal e PR 12 - Caminho Real da Encumeada (que já está encerrado deste ontem).

Estes percursos "encontram-se encerrados devido à ocorrência/progressão de um incêndio florestal na zona de montanha (cumeeira)", reforça a entidade que tem à sua responsabilidade o espaço florestal da Região.

Além dos percursos pedestres acima referidos, está, igualmente, encerrado o caminho florestal entre a Eira do Serrado e o Pico do Areeiro.

O incêndio mantém duas frentes activas, uma na zona da Trompica, outra na zona do Jardim da Serra, que geram algum cuidado redobrado por parte do Serviço Regional de Protecção Civil. O vento é um dos principais adversários neste combate, que já se estende por três dias.