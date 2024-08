Incêndio obrigou à retirada de 160 pessoas no concelho de Câmara de Lobos

O incêndio “está neste momento mais calmo” no concelho de Câmara de Lobos mas os bombeiros continuam no terreno a defender as casas e a apagar o fogo, e o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil já está a fazer descargas de água na Fajã das Galinhas e posteriormente deverá ir para o Curral das Freiras.

O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos confirmou ao DIÁRIO que foram evacuadas das casas cerca de 160 pessoas em todo o concelho, essencialmente da Seara Velha e Terra Chã, na freguesia do Curral das Freiras, e na Fajã das Galinhas, mas diz que se o fogo se mantiver calmo deverão voltar às suas residências ainda esta tarde.

Leonel Silva referiu ainda que as chamas destruíram palheiros e arrecadações agrícolas.

“O trabalho que foi feito durante a noite conseguiu conter a progressão do incêndio. Esperamos que as condições climatéricas não alterem este cenário”, disse.