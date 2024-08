Corpo do condutor estava no carro que caiu na ravina no Porto Santo

O corpo do condutor do carro que esta tarde caiu numa ravina com mais de 100 metros na zona da Fonte da Areia, no Porto Santo, acabou de ser encontrado.

O cadáver estava no interior da viatura, mas devido ao anoitecer só será retirado amanhã.

No local estiveram elementos da equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, a Polícia de Segurança Pública, a Polícia Marítima, entre outros elementos.

A operação está a ser coordenada pelo Capitão do Porto do Funchal.

Tal como o DIÁRIO noticiou, trata-se do corpo de um homem com cerca de 40 anos residente no Porto Santo.