Duarte Mendonça apresentou livro sobre estudo inédito do folclore madeirense

O investigador Duarte Mendonça apresentou hoje a obra 'O Folclore Madeirense na 1.ª Metade do Séc. XX'. A cerimónia aconteceu no Palco do Mundo, no Largo da Achada na freguesia da Camacha e surge integrada na programação do ART’Camacha 2024 que decorre até a próxima terça-feira.

Depois de já ter publicado duas obras acerca do Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha – 'Sete Décadas de História' e 'Crónicas de Carlos Santos e outros registos' – Duarte Mendonça surge agora com um novo trabalho, o 16.º da sua conta pessoal, concluindo o ciclo dos seus estudos acerca da temática do folclore regional.

O livro contém 356 páginas e foca o período balizado entre Junho de 1901 e o início de 1949, e tem por objectivo fazer incidir luz sobre este período ainda pouco estudado no que concerne às origens e ao desenvolvimento do folclore entre nós.