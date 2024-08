Chegou o avião da Força Aérea com ajuda para combater incêndios

O avião da Força Aérea com os meios humanos e materiais que vêm reforçar o combate aos fogos que assolam a ilha desde quarta-feira, acaba de aterrar no Aeroporto da Madeira. Aeroporto, diga-se que esteve condicionado durante parte do dia, mas o Embraer KC-390 não teve quaisquer problemas em aterrar bem antes das 2h00.

A bordo, 76 elementos de várias entidades de protecção civil que foram recrutados em cerca de 6 horas para responder ao pedido de ajuda do Governo Regional da Madeira.

Governo da República envia 76 operacionais Para ajuda no combate aos incêndios na Madeira

Em princípio, após uma reunião para se inteirarem da situação no terreno, vão ser enviados de imediato para ajudar nos esforços que prometem prolongar-se pela noite dentro.