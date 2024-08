Dois voos cancelados, dois divergidos e muitas voltas no ar

Após uma manhã sem grandes dificuldades, com todos os voos a aterrarem sem problemas no Aeroporto da Madeira, a tarde não tem sido nada acolhedora para quem quer chegar à Madeira de avião.

Para já, pelo menos dois voos foram cancelados - um Eurowings, desde Dusseldorf, na Alemanha, outro desde o Porto da Ryanair - e outros dois foram divergidos - um dos quais para o Porto Santo, voo da TAP desde Lisboa.

No entretanto, a esta hora há pelo menos quatro voos às voltas à espera de melhoria no tempo até uma decisão dos pilotos se tentam aterrar na Madeira, cancelar o voo e regressando à origem, ou divergir para o Porto Santo ou Canárias, as duas opções habituais.