Arraial do Curral das Freiras cancelado e igreja acolhe residentes

O arraial do Curral das Freiras foi cancelado. A decisão foi comunicada na última madrugada pelo padre da paróquia, João Gonçalves, tendo em conta a situação de alarme que a freguesia atravessa, neste momento, à conta de um incêndio que já obrigou à evacuação de mais de meia centena de residentes das suas próprias habitações.

“Obviamente que as festas estão canceladas. Não há espírito e ão há segurança. Os meios, como polícia e bombeiros, não vão ser alocados a um arraial nestas condições. Não faz sentido, porque um arraial também exige segurança e prevenção, portanto, decidimos cancelar, porque não faz sentido retirar meios dos incêndios para fazermos um arraial”, adiantou João Gonçalves à TSF-Madeira.

Acesso ao Curral das Freiras bloqueado O acesso ao Curral das Freiras foi bloqueado pelas autoridades que já não deixam ninguém descer.

Quanto à componente religiosa, a decisão ainda não está definida. “Haverá missa às 20h00 se as condições forem favoráveis, ou seja, se não for preciso estarmos a ajudar. Primeiro as vidas, primeiro o bem-estar das pessoas e depois pensamos nessa parte religiosa”, acrescentou.

O jovem pároco do Curral das Freiras que também foi parte activa e fundamental, na última madrugada, no amparo e ajuda à população que viveu momentos de verdadeiro terror à conta do incêndio que ameaça a freguesia.

Por volta das 4h30 viu-se a necessidade de evacuar algumas pessoas, sobretudo aquelas pessoas com mobilidade reduzida, pessoas mais idosas, com dificuldades respiratórias ou qualquer outro tipo de doença. Então, o que fiz foi abrir a igreja para que essas pessoas pudessem ficar num local seguro e que se sentissem amparadas. A partir daí começámos a entregar água e alimentação, no fundo, garantir tudo o que estava ao nosso alcance para acolher essas pessoas que tiveram de sair das suas casas. Padre João Gonçalves

“O padre tomou a decisão, com a nossa concordância. Toda a animação foi suspensa. A girândola e o fogo-de-artifício já estava mais do que decidido, mas agora toda a animação foi suspensa”, confirmou igualmente o presidente da Junta de Freguesia, Manuel Salustino.

Em declarações à TSF-Madeira, o autarca não esquece o que viveu ao longo da última noite. Horas de aflição em que bombeiros e populares tentaram a todo o custo travar o avanço das chamas que desceram a encosta, desde a Boca da Corrida, até aos sítios da Terra Chã e Seara Velha.

Mais de 50 pessoas evacuadas de casas no Curral das Freiras Mais de 50 pessoas foram esta noite evacuadas das suas casas no Curral das Freiras devido ao grande incêndio que tem agora duas frentes activas nesta freguesia, nos sítios da Terra Chã e Seara Velha.

Como expectável, o helicóptero também não consegue efectuar descargas na localidade. “Não. Estamos agora com um cruzamento de ventos fortes, dentro do Curral. Muito fumo e não se consegue alcançar a distância de uma encosta para outra, só para ver como isto está. Estamos aqui no terreno, agora numa situação mais calma, a combater alguns focos ainda acesos.”