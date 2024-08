Helicóptero “sem condições” para combater incêndio na Serra de Água

O helicóptero multi-mission do Serviço Regional de Protecção Civil teve de abortar a missão e deixou de combater o incêndio que deflagrou esta manhã na Serra de Água devido ao vento forte que se faz sentir.

No local continuam os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, mas nenhuma corporação irá, para já, apoiar a equipa, visto que as chamas estão a consumir mato numa zona de difícil acesso, confirmou ao DIÁRIO e à TSF-Madeira o Comandante Operacional Regional.

Marco Lobato refere que ainda não é conhecida a origem do incêndio e admite que o vento forte está a gerar alguma preocupação.