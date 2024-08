Moradores do Jardim da Serra apreensivos com avanço das chamas

Vários moradores do Jardim da Serra já se encontram nas varandas das casas a ver o avançar das chamas, temendo que o incêndio atinja as residências.

Isto porque o fogo está a descer a encosta da Boca da Corrida para o lado do Jardim da Serra, ainda numa zona inacessível para os bombeiros, mas agora mais perto.

Vários bombeiros continuam no terreno para combater de imediato as chamas, assim como o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil.