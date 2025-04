Presidente da Assembleia Legislativa recorda Gilberto Garrido

A Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira emitiu uma nota de pesar pelo falecimento de Gilberto Garrido, antigo deputado da casa da democracia madeirense.

Rubina Leal "manifesta nesta hora de dor e de consternação, o seu profundo pesar pelo falecimento de Gilberto Garrido, ex-deputado do Parlamento Madeirense, eleito nas listas do PPD/PSD Madeira pelo círculo da Calheta em 1984 e 1988", recorda.

"Autonomista convicto, com uma defesa acérrima das causas importantes da Região, primou sempre pela dedicação, brio e competência, nas diversas funções que exerceu", refere a presidente recém-eleita no cargo.

"Com um profundo amor à terra que o viu nascer, a Calheta, e mais concretamente a Ponta do Pargo, notabilizou-se como um dos mais destacados dirigentes desportivos dos 50 anos de Autonomia. Tocou todos os quantos com ele privaram com a sua simpatia, a sua alegria de viver, bem como a forma apaixonante com que expunha as suas ideias e esgrimia argumentos", elogiou, ainda.

Rubina Leal endereça "à família enlutada e aos amigos" as "mais sentidas condolências", conclui a nota.