O encontro entre as formações do Marítimo da Madeira Andebol SAD e o SL Benfica, partida que deveria ter lugar amanhã pelas 16 horas, no Pavilhão do Complexo verde-rubro em Santo António, foi cancelado.

O mau tempo que se faz sentir em Lisboa não permitiu a vinda do plantel benfiquista para a Região, adiando este jogo para o próximo dia 25 de Abril, às 16 horas.