Governo da República envia 76 operacionais

O Governo da República emitiu uma nota de imprensa a formalizar o pedido da Madeira para apoio no "envio de uma força de proteção civil que vá reforçar o combate do incêndio que lavra, desde quarta-feira, 14 de Agosto", na ilha, diz o Ministério da Administração Interna.

"Na sequência desse pedido, o Governo da República acionou, de imediato, todos os meios necessários para corresponder àquele pedido de apoio", frisa. "Assim, foram de imediato postos à disposição do dispositivo de combate ao incêndio, 11 militares da GNR, destacados, naquela Região Autónoma, para combate a fogos, em caso de necessidade operacional", realça.

Além disso, espera que "durante a noite de hoje, mediante um processo de projeção de meios materiais e humanos para aquela Região Autónoma, seguirá a partir do aeroporto militar de Figo Maduro, a bordo de uma aeronave KC- 90 da Força Aérea Portuguesa, uma Força Operacional Conjunta Constituída por 76 elementos. A saber: o Comandante da Força – 2º Comandante Sub-Regional do Alentejo Central, Fábio Pontes; 25 elementos da ANEPC - Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (4 elementos da estrutura de Comando e Coordenação, 21 Bombeiros da FEPC - Força Especial de Proteção Civil); 16 Bombeiros Voluntários (Região do Alentejo); 15 militares da GNR/Unidade Especial de Proteção e Socorro – que se vão juntar aos 11 elementos, supra mencionados, que já se encontram no teatro de operações no combate ao fogo; 16 elementos do ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e Florestas/Força de Sapadores Bombeiros Florestais e, ainda, 4 membros do INEM- Instituto Nacional de Emergência Médica, para apoio à força deslocada e reforço operacional de apoio às forças no terreno", enumera.

A partida desta força conjunta será acompanhada pelo secretário de Estado da Proteção Civil, Paulo Simões Ribeiro, que se fará acompanhar pelo Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes.

"O Ministério da Administração Interna agradece a todos os operacionais que desde quarta-feira, de uma forma incansável, labutam para proteger a comunidade Madeirense, surpreendida por este incêndio e, ainda, aos membros que, integrando esta Força Operacional Conjunta, se deslocam agora para a Ilha da Madeira", acrescenta a nota, referindo que o MAI "considera que este reforço de meios, materiais e humanos, permitirá que, em conjunto e em plena coordenação de esforços e meios, com todas as entidades envolvidas, incluindo bombeiros, equipas médicas e autoridades regionais se alcançará, a breve trecho, uma resposta pronta e eficaz para debelar a situação".