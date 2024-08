Carro passou por cima do pé de uma menina no Fanal

Uma menina de 13 anos foi atingida por uma viatura na zona do Fanal.

Segundo foi possível apurar, o carro passou com o pneu por cima do pé da criança, deixando-a com ferimentos.

A menina foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, que asseguraram o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.