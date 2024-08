Incêndio já passou para o lado do Curral das Freiras

O incêndio que está a lavrar há três dias no concelho da Ribeira Brava e de Câmara de Lobos não tem fim à vista. Neste momento, o fogo continua descontrolado e já passou para o lado do Curral das Freiras.

Leonel Silva, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, confirmou ao DIÁRIO que o incêndio está ainda nos picos mais altos do Curral e que os bombeiros vão tentar que as chamas não progridam pela encosta.

O fogo já atingiu também algumas partes do Caminho Real da Encumeada.

No local o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil continua a fazer descargas de água, mas o vento forte está a condicionar a actuação do meio aéreo.

QuanTo à outra frente, da Boca da Corrida, “está por enquanto mais contida”, assim como a frente do lado da Ribeira Brava.