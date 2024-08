Três turistas vão pagar coima por entrar em vereda encerrada na Madeira

Três turistas foram identificados pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) depois de terem desrespeitado a sinalização e entrado numa vereda que se encontrava encerrada devido ao grande incêndio que assola a Região.

Manuel Filipe, presidente do IFCN, confirmou ao DIÁRIO que estas três pessoas foram identificadas esta manhã e que estão sujeitas a uma coima.

“Há percursos que estão encerrados por questões de segurança, como é o caso do Pico do Areeiro-Pico Ruivo, e outros porque estão a ser afectados pelos incêndios. Nós temos elementos da Polícia Florestal e Vigilantes da Natureza no início da Vereda para evitar que as pessoas passem, mas há turistas a título pessoal que continuam a desrespeitar a sinalização”, referiu, apelando ao bom-senso da população para não colocar a sua vida em risco nem a dos que as vão salvar depois.

Manuel Filipe pediu ainda para a população ter em conta as recomendações emitidas, lembrando que fogueiras e churrascos estão proibidos.