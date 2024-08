15 bombeiros e o helicóptero continuam a combater incêndio na Ribeira Brava

O incêndio que deflagrou na manhã de ontem na Serra de Água não dá trégua e já se alastrou até à zona do Espigão e da Trompica, na Ribeira Brava.

Neste momento estão no local 10 elementos dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e cinco dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, apoiados por quatro viaturas de combate a incêndios, mas o fogo está ainda numa zona de difícil acesso.

O helicóptero multi-mission do Serviço Regional de Protecção Civil também já voltou ao terreno e está a efectuar algumas descargas de água para travar as chamas, neste dia de aviso amarelo onde as temperaturas prometem continuar a subir.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o helicóptero teve de abortar a missão na tarde de ontem devido ao vento forte que se fazia sentir na Serra de Água e que não oferecia condições de segurança.

Este é um dos três incêndios com maior incidência na Região este ano.