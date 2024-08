Nova petição pede envio de avião para combater fogos

"Vamos todos lá pedir ao Exmo. Sr. Presidente Miguel Albuquerque, que entre em contacto com o Governo Português afim de enviar um avião de combate aos incêndios que tomam conta das nossas serras". Assim insta o autor de uma Petição lançada esta noite para pedir mais meios aéreos, sabendo-se que o helicóptero tem estado condicionado na sua actuação. Ainda assim, já realizou mais de 20 horas de voo no ataque às chamas.

"Só com essa ajuda conseguimos acabar com este sofrimento", acrescenta o autor que já tinha recolhido algumas dezenas de assinaturas pelas 23 horas. "Dizem estar tudo controlado, mas é mentira. Palavras de uns governantes que nada governam. Madeira, todos juntos vamos conseguir fazer a história mudar!! Conto convosco para que esta petição seja unânime!", acrescenta.

Entretanto, a outra petição que pedia "ajuda do Governo da República no Combate ao Incêndio deflagrado na Serra de Água" já vai com mais de mil assinaturas.