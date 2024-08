A Horários do Funchal informa que, devido ao encerramento dos percursos pedestres no Pico do Areeiro, em virtude do incêndio florestal, o serviço de transporte para e no Pico do Areeiro estará suspenso amanhã, sábado.

"Embora seja uma situação alheia à nossa vontade, pedimos desculpa pelos possíveis inconvenientes causados aos nossos clientes", refere a nota da empresa.