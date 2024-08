Chamas ameaçam dois sítios na Serra de Água

Apesar de Pedro Ramos ter afirmado, ao início desta tarde, que a frente de incêndio na Serra de Água "é menos intensa", a verdade é que as chamas têm levantado muitas preocupações entre os cerca de 20 residentes dos sítios do Passal e Boqueirão.

Paulo Andrade, vereador com o pelouro do Serviço Municipal de Protecção Civil da Ribeira Brava, está no local e confirma que as chamas ameaçam alcançar um núcleo habitacional na freguesia onde o incêndio deflagrou, precisamente nas imediações da rotunda da Serra de Água.

Incêndio ameaça palheiros no vale da Serra de Água As chamas não dão tréguas na Serra de Água e o fogo continua a descer no vale da Ameixeira, em direcção à boca do túnel da Encumeada.

"A situação mais preocupante é aqui na zona do Passal e Boqueirão - onde existe um núcleo habitacional. O lume está a descer e já reforçámos os meios, junto da população. É a situação que oferece mais perigo. Fechámos a estrada para a Ameixieira, porque estavam turistas a subir, e a população já retirou os carros dessa zona", adiantou.

O autarca avançou também que já tomou conhecimento da realidade de cada residente nestes dois sítios. "A minha preocupação era ver se existia alguém acamado ou em cadeira de rodas, para retirar com calma, porque isto pode demorar duas a três horas a chegar, mas as previsões é que vai chegar perto das casas", confirmou, sublinhando que ainda ninguém foi evacuado.

Miguel Silva Gouveia foi dos primeiros a alertar para o foco de incêndio que tomou grandes proporções.

Na Serra de Água também se encontra Miguel Silva Gouveia. O engenheiro electrotécnico da Empresa de Electricidade da Madeira deslocou-se até à Central Hidroeléctrica para acompanhar o desenvolvimento deste incêndio.

Aqui na zona da encosta da onda central está instalada e na encosta da Encumeada a preocupação é que o fogo, que está neste momento a descer, possa chegar a este vale e começar a subir, aliás, é essa a situação que tem sido descrita aqui pelos moradores e como tal também tivemos a preocupação - nós e os técnicos da empresa - de vir aqui abrir os acessos para permitir aos veículos de socorro e de combate a incêndios que possam utilizar os acessos que foram construídos para a empreitada desta obra poderem circular, utilizando também aquele que é um dos activos desta obra que é a água que está neste momento acumulada no reservatório cá em cima da Encumeada e temos estado em colaboração com a Polícia Florestal e com os bombeiros municipais que aqui estão presentes no sentido de evitar que se propague a esta zona. Miguel Silva Gouveia

Miguel Silva Gouveia que também reproduz tudo o que tem sido transmitido pela população, que já previa este cenário. "Os moradores e as pessoas aqui da Serra d'Água vêem com alguma apreensão e preocupação este cenário. Muitos deles abordam-nos e dizem que já viveram isto no passado e até quase que projectam aquilo que iria acontecer. Infelizmente tem-se revelado certeiro aquilo que têm referido, ou seja, que o incêndio iria subir até à Ameixieira, que subia até à zona Trompica e que ia descer o vale", sublinhou, dando nota de que "toda a extensão do Caminho Real 25 entre o Curral Jancão e a Relvinha já foi consumida pelas chamas na manhã deste sábado."