Hoje assinala-se o Dia Mundial do Bordado

A 30 de Julho assinala-se o Dia Mundial do Bordado, uma arte secular que é, sem dúvida, uma das imagens de marca do nosso arquipélago, e cuja origem remonta ao início do seu processo de povoamento, no século XV.

Apesar da sua antiguidade, só a partir da segunda metade do século XIX é que o Bordado Madeira ganhou um verdadeiro reconhecimento regional e nacional. Mas não só: nesta altura, alguns negociantes ingleses estabelecidos no Funchal, começaram a exportar este produto artesanal para o Reino Unido. Passou, desde aí, a ser bastante apreciado a nível internacional.

Apareceram, aí, várias casas dedicadas a esta arte, que passou a merecer um crescente interesse por parte de estrangeiros, como ingleses, alemães ou norte-americanos. Com esse investimento, este sector produtivo sofreu uma melhoria radical. Nunca perdeu, porém, a sua autenticidade.

Os tecidos usados são linho, seda, algodão e organdi. A técnica é utilizada em toalhas de mesa, vestidos, camisas, lençóis e lenços e a autenticidade de cada peça é escrupulosamente certificada com o selo de garantia do Instituto do Vinho do Bordado e do Artesanato da Madeira.

Actualmente, são diversos os tipos de pontos aplicados na execução destes bordados, como o richelieu, o caseado, o arrendado, o ponto de corda, o francês, o garanito, entre outros. Atendendo ao seu nível de detalhe, cada peça pode demorar vários meses a ser bordada, dependendo da dimensão do desenho estampado.

As fábricas de bordado Madeira localizam-se no Funchal, mas, tradicionalmente, as bordadeiras bordam em casa, um pouco por toda a ilha. Estima-se que, actualmente, existam cerca de uma dezena de empresas produtoras de Bordado Madeira e à volta de mil bordadeiras a se dedicarem a esta arte.

Para assinalar o Dia Mundial do Bordado, o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) tem promovido um conjunto de iniciativas, que culminam hoje com uma eucaristia, celebrada pelo bispo do Funchal, às 11 horas, na Igreja de São Gonçalo.

A empresa Bordal irá também celebrar o Dia Internacional do Bordado com uma especial Homenagem à Bordadeira Madeirense e com actividades gratuitas no ‘Museu Vivo do Bordado Madeira’, que ocorrerão na Rua Dr. Fernão de Ornelas, na sua Fábrica e Loja, a partir das 10 horas da manhã.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

10h00 O Grupo Parlamentar do PSD Madeira promove uma visita à obra do novo Hospital Central e Universitário da Madeira. Serão prestadas declarações à comunicação social pelas 10h30.

11h30 O JPP promove uma conferência, na sala de imprensa da Assembleia Regional, que terá como porta-voz, o deputado Élvio Sousa.



16h30 O PAN Madeira irá prestar declarações, no Cais 8, no Funchal, após a sua ida às ilhas desertas.

18h00 A CDU realiza uma iniciativa política para denunciar "a inercia da Câmara Municipal de Câmara de Lobos e da ARM na resposta aos problemas dos moradores do Jardim da Serra".

19h30 O CDS-PP irá reunir a Comissão Política Regional, no hotel Barceló Funchal Oldtown. O líder regional do partido, José Manuel Rodrigues, irá prestar declarações à comunicação social.

DESPORTO

A nadadora Mayra Santos vai lançar-se num novo desafio: fazer a travessia Madeira - Desertas - Ilha da Madeira.

10h00 A mesatenista Fu Yu (80.ª) vai defrontar, em Paris, na ronda de 32, a polaca Natalia Bajor (48.ª), medalha de bronze com a selecção da Polónia nos Jogos Europeus de Minsk 2019 e nos Europeus de Nantes 2019.

11h00 Apresentação do Torneio Madeira Autonomia 2024, que terá lugar na Quinta Magnólia. O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente. Esta será a 24.ª edição desta iniciativa da Associação de Futebol da Madeira, de regresso após um hiato de 21 anos.

11h00 Assinatura de contrato-programa com o Estrela da Calheta Futebol Clube, com vista à instalação de um novo relvado sintético no Campo Municipal dos Prazeres. A cerimónia terá lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal e será presidida pelo presidente Carlos Teles.

21h30/23h00 Sessão de autógrafos do Rali Vinho da Madeira, no Casino da Madeira.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 30 de Julho, Dia Internacional Contra o Tráfico de Pessoas e Dia Internacional da Amizade:

1818 - Nasce a escritora inglesa Emily Jane Brontë, autora de "O Monte dos Vendavais".

1848 - É inaugurada a iluminação a gás na Baixa de Lisboa, a primeira em Portugal.

1863 - Nasce o norte-americano Henry Ford, empresário que revolucionaria a indústria automóvel, ao estabelecer a primeira linha de montagem.

1898 - Nasce o escultor inglês Henry Moore.

1906 - Gabriel Lippmann apresenta, na Academia de Ciências de Paris, o primeiro método para a reprodução fotográfica a cor.

1926 - As fronteiras da Albânia são reconhecidas internacionalmente.

1930 - Oliveira Salazar cria a União Nacional, partido político único, e são ilegalizados todos os restantes partidos e associações políticas.

- O Uruguai vence o 1.º Campeonato do Mundo.

1932 - Eleições na Alemanha. O partido nazi, de Adolf Hitler, duplica o número de lugares no Parlamento, mas não atinge a maioria. Hitler bloqueia o funcionamento das instituições e lança uma campanha terrorista, apoiado nos batalhões de SA.

1948 - O Presidente húngaro moderado Zoltan Tildy não resiste à pressão de Moscovo e demite-se. É substituído por Arpád Szakasits.

1957 - O Reino Unido concede a autonomia à Nigéria.

1966 - A Inglaterra conquista o 8.º Mundial de Futebol ao vencer na final a República Federal alemã por 4-2.

1971 - Os astronautas da nave espacial norte-americana Apollo 15, o Comandante David R. Scott e o Piloto do Módulo Lunar James B. Irwin, pousam na superfície lunar.

1973 - Caso Watergate. Depoimento do antigo chefe de gabinete de Richard Nixon, HR Haldeman, no Senado, nega qualquer participação da Casa Branca na tentativa de encobrimento. A divulgação das gravações de 23 de junho de 1972 revela a conversa entre Nixon e Haldeman, sobre a tentativa de afastar o FBI da investigação.

- O Supremo Tribunal britânico aprova o pagamento de 50 milhões de dólares por parte do fabricante alemão do medicamento talidomida, quantia destinada a compensar as crianças que nasceram com deformações devido ao facto das suas mães terem tomado o medicamento durante a gravidez.

1974 - A Grécia e a Turquia, com o patrocínio do Reino Unido, assinam a declaração que prevê o cessar-fogo em Chipre.

1975 - É criado o "triunvirato" que passa a liderar o Conselho da Revolução - Costa Gomes (Presidente), Vasco Gonçalves (primeiro-ministro) e Otelo Saraiva de Carvalho (chefe do COPCON - Comando Operacional do Continente).

1981 - A intervenção de tropas senegalesas faz abortar uma tentativa de golpe de estado na Gâmbia.

1989 - O povo chileno aprova, com mais de 85 por cento dos votos, as reformas constitucionais para a democracia.

1992 - O Conselho de Ministros decide que vai ser entre Sacavém e o Montijo, a construção da nova ponte sobre o Tejo.

- Morre, aos 34 anos, o pianista Paulo Santiago, pouco depois da apresentação em recital no Carnegie Hall, em Nova Iorque.

1993 - Morre, com 56 anos, Jorge Campinos, um dos fundadores do PS, ex-deputado e antigo ministro dos governos de Mário Soares.

- Morrem duas crianças, por falta de condições de segurança, no Aquaparque do Restelo, em Lisboa.

1996 - Morre, com 92 anos, a atriz francesa Claudette Colbert, rosto para o cinema norte-americano dos anos 30, protagonista de "Uma Noite Aconteceu", de Frank Capra.

1999 - É apresentado, numa Cimeira de um dia, em Sarajevo, Bósnia, o Pacto de Estabilidade para os Balcãs.

2000 - Hugo Chávez é reeleito Presidente da Venezuela.

2004 - O preço do barril de Brent, petróleo do Mar do Norte, em Londres, ultrapassa pela primeira vez a barreira dos 40 dólares, em 24 anos, fixando-se nos 40,05. O crude atinge o valor máximo em Nova Iorque, com os 43,85 dólares por barril.

2005 - É suspensa a publicação dos jornais A Capital e O Comércio do Porto.

- Inauguração do lanço da Linha Verde (C) do metro que liga os centros do Porto e da Maia (entre o estádio do Dragão e o Fórum da Maia).

- Um grupo de ex-bailarinos do Ballet Gulbenkian sobe ao palco do Teatro Camões, em Lisboa, para um "último encontro entre intérpretes e público".

- Morre, aos 60 anos, John Garang, antigo chefe dos rebeldes do sul do Sudão, vice-presidente do país.

2006 - A aviação israelita ataca um edifício civil, em Canã, no sul do Líbano, causando a morte de dezenas de pessoas, na maioria crianças.

- Fradique de Menezes, 64 anos, é reeleito Presidente de São Tomé e Príncipe, com 60,03 por cento dos votos.

- Primeiras eleições presidenciais e legislativas democráticas na República Democrática do Congo, desde a independência, em 1960.

2007 - É publicado o decreto-lei 276/2007, que aprova o regime jurídico da actividade de inspecção da administração directa e indirecta do Estado.

- O líder do Partido Democrático timorense Fernando "La Sama" de Araújo é eleito presidente do Parlamento Nacional de Timor-Leste.

- Morre, aos 89 anos, o cineasta e encenador sueco Ingmar Bergman. Ao longo da sua extensa carreira realizou mais de 40 filmes, entre os quais se destacam "Um Verão de Amor" (1951), "O Sétimo Selo" (1957), "Morangos Silvestres" (1957), "Em Busca da Verdade" (1961), "Lágrimas e Suspiros" (1972) "Sonata de Outono" (1978) "Fanny e Alexander" (1982) ou "Saraband" (2003). Além da sua obra cinematográfica, foi também um homem de teatro, tendo encenado numerosas peças.

- Morre, aos 94 anos, o cineasta italiano Michelangelo Antonioni. Cineasta da incomunicabilidade ou da dificuldade de viver e amar, dirigiu duas dezenas de filmes, entre os quais "Escândalo de Amor" (1950) e "O Grito" (1957), a trilogia constituída por "A Aventura" (1960), "A Noite" (1961) e "O Eclipse" (1962), e ainda "O Grito" (1957), "O Deserto Vermelho" (1964), "Blow-up" (1966), ou "Identificação de uma Mulher" (1982). Consagrado internacionalmente, ganhou o Leão de Ouro da Bienal de Veneza em 1964, com "O Deserto Vermelho", a Palma de Ouro do Festival de Cannes em 1967 com "Blow-up", o Prémio Especial do Júri de Cannes com "Identificação de uma Mulher" em 1982, um Óscar de Hollywood pelo conjunto da sua carreira em 1955 e também um Leão de Ouro pela carreira em Veneza, em 1997.

2008 - O primeiro-ministro, José Sócrates, anuncia a distribuição de 500 mil computadores portáteis Magalhães aos alunos do primeiro ciclo, no âmbito do novo programa 'e.escolhinha', que terão um custo máximo de 50 euros cada.

- O Ministério da Ciência e do Ensino Superior notifica a Universidade Moderna e a Dinensino, empresa proprietária, da decisão de encerrar compulsivamente a instituição por falta de viabilidade económica e grave degradação pedagógica.

2010 - A dupla Fernando Pimenta/João Ribeiro sagra-se campeã da Europa sub-23 de canoagem, enquanto em K1 500 Teresa Portela e em K2 Teresa Portela/Joana Vasconcelos conquistam a prata em Moscovo, Rússia.

- É inaugurado com a presença do primeiro-ministro José Sócrates, o Museu de Arte e Arqueologia do Vale do Côa, 15 anos após os protestos de ambientalistas e especialistas em arte rupestre que ditaram a suspensão, pelo governo socialista liderado por António Guterres, da construção da barragem.

2011 - Morre, aos 72 anos, o jornalista cubano-português Miguel Rivero, que trabalhou em vários órgãos de comunicação cubanos, espanhóis e portugueses.

2012 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, promulga a Lei do Arrendamento, depois do Governo garantir publicamente que está assegurada a "estabilidade contratual e a proteção social dos arrendatários em situação de maior vulnerabilidade".

- Morre, aos 72 anos, Maeve Binchy, jornalista e escritora irlandesa conhecida pela obra "Círculo de Amigos".

2013 - A maioria parlamentar PSD e CDS-PP aprova uma moção de confiança ao XIX Governo Constitucional, com os votos contra de PS, PCP, BE e "Os Verdes".

- Bradley Manning, o soldado norte-americano acusado de transmitir vários milhares de documentos secretos ao portal WikiLeaks, é considerado culpado pela justiça militar de violar a Lei de Espionagem, mas não de "conluio com o inimigo".

- O Tribunal Superior de Justiça da Galiza, Espanha, informa que o maquinista Francisco José Garzón Amo, do comboio que descarrilou em Santiago de Compostela, Galiza, e fez 79 mortos, estava a falar ao telefone com elementos da Renfe, empresa de caminhos-de-ferro espanhola, na ocasião do acidente.

- Morre, aos 89 anos, o espanhol Antoni Ramallets, antigo guarda-redes de futebol do Barcelona e uma das principais figuras da célebre equipa das "cinco taças".

2014 - O Banco Espírito Santo anuncia um resultado líquido negativo de 3.577,3 milhões de euros entre janeiro e junho, um valor que compara com o prejuízo de 237,4 milhões de euros apurado no primeiro semestre de 2013.

- O Tribunal Constitucional declara constitucionais as normas do orçamento retificativo que alargaram a contribuição extraordinária de solidariedade e os aumentos dos descontos para os subsistemas públicos de saúde.

- O Banco Comercial Português vende a totalidade do capital social do Banca Millennium Roménia ao OTP Bank, por 39 milhões de euros.

- Morre, aos 70 anos, Harun Farocki, realizador e artista alemão.

2017 - As eleições na Venezuela para eleger uma Assembleia Constituinte são contestadas pela oposição ao Presidente do país, Nicolas Maduro, e contestadas a nível internacional.

2020 - O Governo aprova a abertura das atividades desportivas que ainda estavam encerradas, em consequência das restrições impostas devido à pandemia de covid-19, confirmando a retoma competitiva das modalidades coletivas de pavilhão, sem a presença de público.

- Os Estados Unidos lançam, a bordo do foguetão Atlas V, da base espacial norte-americana de Cabo Canaveral, na Florida, o robô Perseverance, para o planeta Marte para recolher, pela primeira vez, amostras de rocha e solo de Marte.

- Morre, aos 97 anos, Lee Teng-hui, Presidente de Taiwan entre 1988 e 2000, responsável pela realização das primeiras eleições diretas na ilha, que a China continua a considerar uma província rebelde.

2021 - É sentenciado a nove anos de prisão, por terrorismo e incitação à secessão, o primeiro residente de Hong Kong, China, condenado no âmbito da nova Lei de Segurança Nacional.

- O Tribunal de Justiça da União Europeia, em Bruxelas, retira a imunidade parlamentar ao ex-presidente do Governo da região autónoma da Catalunha, Carles Puigdemont, e aos também eurodeputados catalães Toni Comín e Clara Ponsatí.

- A atleta sul-africana Tatjana Schoenmaker estabelece o primeiro recorde mundial individual nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, Japão, ao nadar a final dos 200 metros bruços em 2.18,95 minutos, para superar uma marca com oito anos.

- A atleta sul-coreana An San torna-se a primeira arqueira a conquistar três medalhas de ouro olímpicas na mesma edição dos Jogos desde St. Louis1904, EUA, ao vencer a final da prova individual de tiro com arco de Tóquio2020, Japão.

- Morre, aos 82 anos, a pianista Olga Prats. Gravou obras de clássicos e, sobretudo, de modernos, como Fernando Lopes Graça, Constança Capdeville e Astor Piazzolla, entre outros. Fundadora de diversos grupos musicais, entre os quais o Opus Ensemble, em 1980.

2022 - O FC Porto conquista pela 23.ª vez, em 44 edições, a Supertaça Cândido de Oliveira em futebol, ao vencer o estreante Tondela, da II Liga, por 3-0, no Estádio Municipal de Aveiro.

2023 - Morre, aos 80 anos, Vladimiro Roca, oposicionista cubano. Nos anos, 90, integrou o "Grupo de Trabalho da Dissidência Interna", ao lado de outros opositores, como Martha Beatriz Roque, René Gomez Manzano. Filho de Blas Roca (1908-1987), um dos fundadores e dirigente do Partido Comunista Cubano.

PENSAMENTO DO DIA

O que se torna intolerável é ter escravos chamando-lhes cidadãos Denis Diderot (1713-1784), escritor e filósofo francês

Este é o ducentésimo décimo segundo dia do ano. Faltam 154 dias para o termo de 2024.