Spread sempre presente no crédito habitação

Comprar casa é actualmente uma missão deveras complicada, para muitos quase impossível, tendo em conta a valor que é necessário despender e, acima de tudo, a dificuldade que é ter acesso ao empréstimo bancário.

Sempre que falamos de crédito habitação, a palavra spread está, por isso, sempre presente.

Mas o que é o spread? O spread é uma das partes da taxa de juro do crédito habitação. É a margem de lucro definida por cada banco e por isso não é sempre o mesmo. O spread está ligado ao risco que o cliente representa para o banco. Este só é alterado se o cliente deixar de cumprir as condições inicialmente acordadas. O spread não é igual para todos os clientes do mesmo banco. Varia de cliente para cliente, de acordo com a dificuldade que o banco tem em financiar-se e com o risco que este está a aceitar ao fazer o

O banco apenas pode aumentar o spread a um cliente com crédito habitação em curso caso as condições que foram inicialmente contratadas não estejam a ser cumpridas. Significa isto que o spread pode aumentar, por exemplo, em caso de incumprimento no pagamento de prestações, ou no caso de deixar de subscrever um produto vendido com o intuito de baixar o spread.

No caso de não haver qualquer alteração às condições contratadas, o banco não pode aumentar o spread sem o consentimento do cliente. Em situações em que uma revisão ao crédito habitação leva a um aumento desta componente, pode tentar renegociar com o banco uma alteração com base na subscrição de novos produtos, por exemplo.

crédito habitação. O que determina o valor do spread? Vários factores, incluindo as condições do banco com que está a negociar. Entre estes factores são considerados: o valor do empréstimo em si e a relação entre o valor emprestado e os bens dados como garantia. Existem formas de baixar a margem de lucro do banco (spread), mas normalmente implicam a contratação de outros serviços, tais como: seguros de vida; seguros multirriscos; seguros de saúde; Planos Poupança Reforma (PPR); domiciliação de ordenados; cartões de crédito.

O spread é livremente definido pelo banco caso a caso e contrato a contrato.

Para tal, o banco avalia o perfil de quem faz o pedido do empréstimo e o risco associado ao financiamento, tendo em consideração, por exemplo, a sua capacidade financeira, o montante global do financiamento, a existência de outras responsabilidades de crédito e o peso do empréstimo comparado com o valor do imóvel.

O spread contratado vai vigorar, em princípio, ao longo do prazo de maturidade do empréstimo. Contudo, se houver incumprimento por parte do devedor, por exemplo, este poderá ser agravado