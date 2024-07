“O mundo tem de despertar para a situação da Venezuela”

A Praça do Município está a acolher uma manifestação pela democracia na Venezuela, com a tónica a cair na reeleição no domingo de Nicolas Maduro, para mais seis anos. Os presentes, com grande expressão para os luso-descendentes, estão preocupados com a situação política que se vive naquele país.

Lídia Albornoz, uma das impulsionadoras da manifestação, disse que este resultado “é uma fraude”. “Como é que um povo sem armas luta. Somos nós e a comunidade internacional que temos de fazer alguma coisa. O Mundo tem de despertar”, disse, ao mesmo tempo que vão entoando palavras contra o regime de Maduro.