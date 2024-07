GNR apreende lince do deserto no Funchal

A Guarda Nacional Republicana apreendeu esta quarta-feira um lince do deserto no concelho do Funchal.

Esta operação desenvolvida através da Secção de Investigação Criminal (SIC) contou com a colaboração de elementos do Serviço de Protecção da Natureza e Ambiente e teve por objectivo “a protecção de espécies da vida selvagem com o intuito de prevenir, detectar e reprimir situações de tráfico, exploração, comercialização e detenção de espécies protegidas em cativeiro”.

Segundo a nota emitida, os militares da Guarda detectaram que uma mulher, de 38 anos, detinha um animal de espécie protegida em situação ilegal, tendo a mesma sido identificada e o lince apreendido. Foi elaborado um auto de contraordenação por detenção de espécie de detenção proibida.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), apelam à denúncia de eventuais situações de maus-tratos ou abandono. Para o efeito, informam que poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infracções ou esclarecimento de dúvidas.