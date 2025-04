Atleta do Clube Naval do Funchal obtém no Chipre mínimos para o Mundial de Juniores

A atleta do Clube Naval do Funchal, Zara Rojas, esteve em destaque na manhã deste sábado, no Chipre, ao obter a marca de mínimo para o Mundial Júnior Otopeni 2025 nos 50 mariposa (27.61 segundos).

No Multi Nations Júnior, que decorre este fim-de-semana, em Limassol, a portuguesa terminou em 4.º numa prova em que o melhor tempo foi para a polaca Flawia Kamzol (26,83).