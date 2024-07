'As Vozes do Bordado da Madeira' para ouvir amanhã no IVBAM

A Semana do Bordado Madeira, promovida pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira - IVBAM para assinalar o Dia Mundial do Bordado, prossegue este segunda-feira, 29 de Julho, com o Ciclo de Mesas Redondas intitulado 'As Vozes do Bordado da Madeira'.

A iniciativa, a acontecer nas instalações localizadas na Rua dos Ferreiros, reúne um conjunto de protagonistas, em diferentes áreas, relacionadas com o Bordado da Madeira.

Assim, pelas 11 horas, decorre a primeira mesa redonda com Gorete Gonçalves e Bernardete Gonçalves, empresárias e proprietárias da Gês Bordados e Ana Lemos e Luísa Santos, Bordadeiras de Casas premiadas.

À tarde, às 15 horas, a iniciativa reúne as fundadoras de projectos/marcas que utilizam o Bordado Madeira nas suas criações. Micaela Faria de 'A Bordadeira', Emiliana Rodrigues de 'MI.SA', Paula Gomes, do Ateliê 'Azul Desejo' e Dália Pires de Gouveia, da 'Bica Larica'.

O ciclo de conversas termina na terça-feira, Dia Mundial do Bordado, com uma conversa com os designers de moda regionais André Pereira e Francisca Inácio e com a Bordadeira de Casa, Firmina Abreu, a ter lugar no Hotel Barceló Oldtown Funchal, a partir das 16 horas.