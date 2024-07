Associação apela que lince apreendido seja devolvido à tutora

Foi lançada uma petição pública, que conta até ao momento com 4.390 assinaturas, para que o lince do deserto, apreendido no início deste mês pela Guarda Nacional Republicana, seja restituído à sua tutora.

“Pedimos à justiça que a tutora volte a ter a guarda do Bores que não vai sobreviver sem o ambiente que estava habituado e sem a sua família”, apela nas redes sociais a Ajuda a Alimentar Cães.

A associação refere que o animal foi retirado da sua família e do “ambiente tranquilo onde viveu durante seis anos” e que, neste momento, encontra-se numa “jaula pequena, fechada, completamente triste, estressado e depressivo”, acrescentando que está num “espaço de diversão, cheio de barulho todos os dias. Ele não está melhor do que estava. Está muito pior”.

Entende que o lince, que se chama Bores, é um “autêntico gato” e, por ter sido domesticado desde bebé, “não sabe viver noutro meio".

“Vive dentro de uma quinta em liberdade e completamente segura, convive com outros animais e humanos desde que nasceu, tem uma alimentação adequada à sua espécie, é acompanhado por veterinários e está saudável”, dá conta.

Foi adquirido em bebé, antes da consciência sobre o bem-estar animal. Foi um erro cometido de forma inconsciente, sem má índole e sem qualquer tentativa de exploração há seis anos atrás. Ajuda a Alimentar Cães

Sobre o futuro do animal, esclarece que uma das opções é que este seja transportado para um zoológico. “O Bores infelizmente não pode regressar à natureza porque jamais sobreviveria. E a casa do Bores não é numa jaula nem num zoológico onde vai sofrer stress, tédio e confinamento. Onde estará aprisionado para o entretenimento dos humanos”, alerta a associação.

Reitera a devolução do Bores, concordando que a tutora deve “prestar informações periódicas sobre o estado de saúde dele e facilitar o acesso às autoridades de fiscalização ao local onde ele vive para que seja sempre comprovado como está bem. Concordamos sim que seja punida para servir de exemplo a outras pessoas”.

Temos acompanhado de perto a família deste animal que todos os dias sofre e todos os dias o tem visitado e só o quer de volta. Ajuda a Alimentar Cães

“Pedimos sinceramente que antes de qualquer julgamento definitivo, este caso seja compreendido e tomem a decisão a pensar no bem-estar deste animal que está em grande sofrimento longe de quem o ama”, lê-se na publicação.

“O mal que lhe estão a causar é infinitamente maior do que o suposto bem”, remata.