Filipa Freitas deixa o cargo de vice-presidente do SESARAM

Filipa Freitas vai deixar de ser vice-presidente do conselho de admjnistração do Serviço Regional de Saúde (SESARAM), segundo informação que colocou na sua página do Facebook.

Esta é mais uma apoiante de Manuel António Correia nas eleições internas do PSD-Madeira que deixa um cargo de confiança política do Governo Regional. Antes, o marido, Altino Sousa Freitas, já tinha sido exonerado, pela secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes do cargo de seu chefe de gabinete.

É este o texto que Filipa Freitas colocou no Facebook:

"Aqui há uns dias, li uma frase da Madre Teresa de Calcutá: "Quem não vive para servir não serve para viver". Com este espírito, procurei servir o Serviço Regional de Saúde da melhor forma que sabia, podia e me permitiram.

A vida é feita de ciclos. Este ciclo de quase cinco anos no SESARAM termina em breve, após uma pandemia, um ataque informático, incêndios, uma criação e reestruturação de vários serviços e de uma reformulação das carreiras do serviço regional de saúde e tantas outras circunstâncias sobre as quais irei, em breve, escrever.

Procurei sempre dar o melhor de mim e estou de coração cheio. O meu profundo agradecimento a todos os profissionais e equipas com quem trabalhei e que me cruzei na nobre missão de prosseguir o interesse público na área da saúde. O meu muito, muito obrigada por tudo e tanto! Não mencionarei nomes para não ser injusta com ninguém, além de que a lista seria enorme.

Agradeço igualmente a todos aqueles que, todos os dias, dão o seu melhor para o bem-estar dos utentes e dos colegas. Continuem, vocês são enormes! Foi um privilégio estar ao Vosso lado!

Obrigada também aos amigos que levo para a vida."

Nomeada em 2022

Filipa Freitas entrou no SESARAM em 2019 e foi responsável pelos Recursos Humanos. Em Setembro de 2022, assumiu a vice-presidência do Serviço Regional de Saúde, então presidido por Rafaela Fernandes.

Nas eleições internas do PSD-M apoiou a candidatura de Manuel António Correia, contra Miguel Albuquerque.